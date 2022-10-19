У мережі поширилось фото цікавої хмаринки на небі в Україні. Його опублікувало й наше Міністерство оборони.
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Як хмаринка натякає, куди іти російським ракетам
У кадрі можна побачити, як 19 жовтня під час ракетної атаки росіян у небі над Україною хмаринка з’явилася в образі непристойного жесту – середнього пальця. Таким чином, це вкотре натякає на те, що ворожі ракети підуть вслід за російським кораблем.
Хмаринка у вигляді середнього пальця / фото Міноборони України
Більшість іранських безпілотників і російських ракет пройшли шлях російського воєнного корабля,
– зазначили у Міноборони.
Як українські захисники нищать російські ракети
- 19 жовтня ворог випустив у бік Києва декілька ракет. Однак українські сили ППО збили частину з них. Про це повідомив міський голова Віталій Кличко.
- За словами глави Київської ОВА Олексія Кулеби, в області також працювало ППО. Так, ЗМІ повідомляють, що вдалося знищити щонайменше 5 ворожих ракет біля столиці.
- А в ОК "Північ" повідомили, що Сили оборони Чернігівщини збили дві ракети. Це трапилося над селом Кіпті.
- Також у Повітряному командуванні "Центр" повідомили, що системи ППО ліквідували 12 ворожих цілей ворога.
- Нещодавно 18 жовтня під час ворожої атаки на Дніпро наша ППО знищила 4 російськi ракети.
- До речі, відтоді, як російські загарбники почали використовувати іранські дрони у війні проти України, наші захисники збили понад 2 сотні шахідів. Проти цих безпілотників Україна залучає різні види озброєння.
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