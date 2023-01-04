В эфире Марка Фейгина советник ОП Алексей Арестович рассказал, что в помещении училища были не только мобилизованные. По его словам, там также были другие бойцы, которые 31 декабря увидели яркий фейерверк в Макеевке.

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Сотни ликвидированных и раненых

По словам Арестовича, на момент атаки в здании было более 600 бойцов. Речь идет о батальоне мобилизованных. Там были и бойцы спецназа и специалисты узла связи, ракетного и артиллерийского вооружения. Кроме того, было много обыкновенной пехоты.

Весь глупый парадокс заключается в том, что жертв было бы гораздо меньше, если бы в этом сооружении не было склада боеприпасов, который и сдетонировал,

– подчеркнул Арестович.

Он добавил, что есть скромные и нескромные оценки потерь врага в Макеевке. По первым говорится об около 300 "двухсотых" и где-то столько же "трехсотых". Если брать нескромный прогноз, то в этом случае более 400 убитых и более 200 раненых.

Арестович заметил, что за последние 4 дня было несколько таких "макеевок". Удавалось ликвидировать по 20 – 50 – 70 бойцов за раз. В том же Токмаке, например.

Версия пропагандистов развеселила

Советник ОП добавил, что его искренне развеселили пропагандисты со своей версией. Они настолько увязли во лжи, что начали распространять самые настоящие выдумки.

К примеру, последняя версия о российских мобильных телефонах. Как будто у каждого из этих бойцов было по гаджету. Но никто так не делает. По словам Арестовича, на подразделение раздают по 2 – 3 телефона с местными операторами.

Российское руководство придирчиво за этим следит. Поэтому сказка о 600 телефонах в одном месте не подходит. У нас достаточно сил разведки, позволяющих обнаруживать такие вещи. Доказательством этого является Токмак и многие другие города,

– подчеркнул он.

Арестович заметил, что "батальон прекратил существовать менее чем за 30 секунд". Он в очередной раз добавил, что при отсутствии боеприпасов там были бы более скромные жертвы. Может быть, несколько десятков бойцов. Но очевидно не несколько сотен.

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