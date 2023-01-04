В ефірі Марка Фейгіна радник ОП Олексій Арестович розповів, що у приміщенні училища були не лише мобілізовані. За його словами, там також були інші бійці, які 31 грудня побачили яскравий феєрверк у Макіївці.
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Сотні ліквідованих і поранених
За словами Арестовича, на момент атаки у споруді було понад 600 бійців. Мовиться про батальйон мобілізованих. Там були і бійці спецназу, і спеціалісти вузла зв'язку, ракетного й артилерійського озброєння. Крім того, було багато звичайної піхоти.
Весь дурний парадокс полягає в тому, що жертв було б значно менше, якби в цій споруді не було складу боєприпасів, який і здетонував,
– наголосив Арестович.
Він додав, що є скромні та нескромні оцінки втрат ворога у Макіївці. За першими мовиться про близько 300 "двохсотих" і десь стільки ж "трьохсотих". Якщо брати нескромний прогноз, то у цьому випадку понад 400 убитих і понад 200 поранених.
Арестович зауважив, що за останні 4 дні було кілька таких "макіївок". Вдавалося ліквідувати по 20 – 50 – 70 бійців за раз. У тому ж Токмаку, до прикладу.
Версія пропагандистів розвеселила
Радник ОП додав, що його щиро розвеселили пропагандисти зі своєю версією. Вони настільки загрузли у брехні, що почали ширити справжнісінькі вигадки.
До прикладу, остання версія про російські мобільні телефони. Буцімто у кожного з цих бійців було по гаджету. Але так ніхто не робить. За словами Арестовича, на підрозділ роздають по 2 – 3 телефони з місцевими операторами.
Російське керівництво прискіпливо за цим стежить. Тому казка про 600 телефонів в одному місці не підходить. У нас достатньо сил розвідки, які дозволяють виявляти такі речі. Доказом цього є Токмак і багато інших міст,
– наголосив він.
Арестович зауважив, що "батальйон припинив існувати менш як за 30 секунд". Він вкотре додав, що за відсутності боєприпасів, там були б значно скромніші жертви. Можливо, кілька десятків бійців. Але явно не кілька сотень.
Атака Макіївки сильно похитнула крісло під Путіним
- Як зазначили напередодні аналітики з Інституту з вивчення війни, удар по окупантах у Макіївці може підірвати авторитет Путіна. Ця ситуація вкрай негативно вплине на його образ військового лідера. Хоча, з урахуванням провалів за останні 10 місяців, цього образу узагалі не мало бути.
- Тим часом посіпаки Путіна у Самарі вирішили провести мітинг. На ньому вони закликали "мститися Заходу за Макіївку".
- Зауважимо, що навіть у Кремлі не змогли змовчати. У міноборони вирішили озвучити цифри втрат. Правда, і цього разу вони суттєво занижені. За даними відомства, мовиться про 63 окупантів, які отримали по персональному пакету.