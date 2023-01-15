Каждый час устраивают минуту тишины: как работают спасатели на месте прилета в Днепре

После атаки россиян по многоэтажке в Днепре спасатели продолжают работать на месте трагедии. Они рассказали, что там происходит.

К сожалению, шансов найти под завалами живых людей почти нет. Заместитель начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации ГСЧС Днепропетровщины Олег Кушнирук в эфире телемарафона рассказал, что в завалах происходит тление.

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Олег Кушнирук заявил, что из-за тления и истекающего времени шансов для спасения в таком завале при такой температуре практически нет.

Однако есть немного надежды, ведь две комнаты на 2-м этаже чудом остались практически уцелевшими. Там по состоянию на 8:20 15 января спасатели проводили работы, чтобы добраться до людей. Более того, 14 января во время проведения минуты тишины, оттуда были слышны голоса пострадавших.

Олег Кушнирук рассказал, что означает минута тишины.

Через некоторое время мы даем команду и прекращаем все работы на несколько минут, чтобы прослушать все завалы и услышать травмированных лиц, которые находятся внутри в завалах и пустотах и предоставляют голоса и сигналы помощи,

– заявил заместитель начальника Главного управления по реагированию на чрезвычайные ситуации ГСЧС Днепропетровщины.

По его словам, проводили такие действия сначала раз в 30 минут, а затем каждый час. Все зависит от оперативной обстановки и проведения работ.

По словам Олега Кушнирука, на месте трагедии работает более 550 человек личного состава и более 45 единиц техники. Также на месте действуют спецслужбы, подразделения ГСЧС, коммунальщики.

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