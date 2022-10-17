Атака российских дронов в Киеве: погибшая беременная женщина оказалась сомелье в Goodwine
Источник:Goodwine
От атаки российских дронов в Киеве погибли 4 мирных украинца. Среди них и молодые супруги. Женщина была на 6 месяце беременности. Она работала сомелье.
Вику нашли в объятиях любимого мужа Богдана вместе с их котом. Об этом сообщила компания Goodwine, в которой работала девушка.
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Что известно о погибших супругах
Богдану и Вике было по 34 года. Они ждали ребенка. В уничтоженном русским дроном доме супруги снимали жилье.
Лишь несколько дней назад им установили стекла, выбитые во время массированной российской атаки 10 октября. Владелец квартир Павел Разумов отметил, что общался с супругами буквально за 5 минут до трагедии.
В компании Goodwine рассказали, что Вика 6 лет работала сомелье в магазине по улице Мечникова. Она была единственной девушкой в отделе. Впрочем, для нее не существовало сложных задач: свою работу выполняла отлично.
Сложно подобрать нужные слова. Но скажем фразу Вики, которую она постоянно повторяла: нужно меньше себя жалеть. Такой сильной мы запомним ее навсегда,
– подчеркнули в Goodwine.
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Российские захватчики атаковали Киев дронами-камикадзе: что известно
- Утром 17 октября оккупанты атаковали украинскую столицу 28 дронами-камикадзе. 23 из них нашим воинам удалось сбить. Один приземлился из стрелкового оружия.
- Вражеский беспилотник попал в многоэтажку. Под завалами оказались люди. Четыре человек погибли. В частности, супруги Вики и Богдана, 59-летняя женщина и еще один мужчина.
- На российскую атаку отреагировал президент Владимир Зеленский. Президент заявил, что враг может ударить по нашим городам, но сломать нас не удастся. Детальнее о российской атаке в Киеве читайте в материале 24 канала.
Что известно об атаке дронов в Киеве: смотрите видео