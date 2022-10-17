Атака российских дронов в Киеве: погибшая беременная женщина оказалась сомелье в Goodwine

От атаки российских дронов в Киеве погибли 4 мирных украинца. Среди них и молодые супруги. Женщина была на 6 месяце беременности. Она работала сомелье.

Вику нашли в объятиях любимого мужа Богдана вместе с их котом. Об этом сообщила компания Goodwine, в которой работала девушка.

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Что известно о погибших супругах

Богдану и Вике было по 34 года. Они ждали ребенка. В уничтоженном русским дроном доме супруги снимали жилье.

Лишь несколько дней назад им установили стекла, выбитые во время массированной российской атаки 10 октября. Владелец квартир Павел Разумов отметил, что общался с супругами буквально за 5 минут до трагедии.

В компании Goodwine рассказали, что Вика 6 лет работала сомелье в магазине по улице Мечникова. Она была единственной девушкой в отделе. Впрочем, для нее не существовало сложных задач: свою работу выполняла отлично.