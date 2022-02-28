Об этом в видеообращении сообщил исполняющий обязанности городского главы Анатолий Куртев.

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Пострадала котельная

В то же время исполняющий обязанности отметил, что в Военстрое, который находится рядом с аэропортом, пострадала котельная. Ночью люди остались без отопления и горячей воды. Сейчас работа котельной возобновлена. Военстрой уже с теплом.

В других районах города преимущественно спокойно

Мы пристально следили за соблюдением светомаскировки на улицах и оперативно реагировали на все сообщения о включенных витринах магазинов, аптек и других частных предприятий,

– говорится в обращении.

Город постоянно укрепляется, введен комендантский час, горсовет работает над дезориентацией врага: демонтирует дорожные знаки и снимает с домов таблички с названиями улиц и номерами.

Наши бойцы заставили орду отбиваться. Тысячи простых украинцев записались в тероборону по всей Украине. Мы не отдадим нашу землю! Это видит Путин, видит Европа, видит весь мир,

– отметил Куртев.

Смотрите видеообращение:

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