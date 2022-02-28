Про це у відеозверненні повідомив виконувач обов'язків міського голови Анатолій Куртєв.

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Постраждала котельня

Водночас виконувач обов'язків зазначив, що у Військбуді, який знаходиться поруч з аеропортом, постраждала котельня. Вночі люди залишилися без опалення і гарячої води. Зараз роботу котельні відновлено. Військбуд вже з теплом.

У інших районах міста переважно спокійно

Ми пильно стежили за дотриманням світломаскування на вулицях і оперативно реагували на усі ваші повідомлення про увімкнені вітрини магазинів, аптек та інших приватних підприємств,

– йдеться у звернені.

Місто постійно украплюється, введена комендантська година, міськрада працює над дезорієнтацією ворога: демонтує дорожні знаки та знімає з домів таблички з назвами вулиць та з номерами.

Наші бійці змусили орду відбиватися. Тисячі простих українців записалися до тероборони по всій Україні. Ми не віддамо нашу землю! Це бачить путін, бачить Європа, бачить увесь світ,

– зазначив Куртєв.

Дивіться відеозвернення:

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