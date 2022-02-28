Російські окупанти продовжують обстрілювати українські міста, зокрема Запоріжжя. Однак українські захисники героїчно боронять нашу країну від ворогів та завдають їм шалених втрат.

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У Запоріжжі змінили час комендантської години

Секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв розповів, що з 29 лютого у місті змінюється час комендантської години.

Тепер вона буде з 19:00 до 6 години ранку. Не виходьте на вулицю у цей час. Це дуже небезпечно! Залишайтесь вдома та збережіть собі життя!,

– додав Куртєв.

Комендантська година 28 лютого розпочалася о 22:00 і завершиться о 6:00.

"Завжди тримайте при собі документи! У будь-який час доби! Якщо представники силових структур проситимуть їх перевірити, обов'язково це робіть!", – зазначив секретар.

У міськраді заявили, що це вимушені заходи, необхідні для виявлення диверсантів. Містян закликали не сперечатися й не сваритися з правоохоронцями та не робити різких рухів. Міська влада заявила, що їй потрібні розуміння та співпраця місцевих жителів.

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