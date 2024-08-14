БПЛА атаковали аэродром "Борисоглебск" в Воронежской области: спутниковые кадры последствий

Спутник зафиксировал последствия ударов украинских беспилотников по рабочему военному аэродрому "Борисоглебск" в Воронежской области России.

Это небольшой город в Воронежской области, в 200 километрах к востоку от Воронежа. Там, по данным из открытых источников, расположен военный аэродром.

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Беспилотники ударили по аэродрому "Борисоглебск"

На спутниковых снимках Planet Labs за 14 августа видно, что украинские дроны поразили северо-западную часть аэродромов, в частности разрушены несколько ангаров. По словам авиаэксперта Анатолия Храпчинского, там находится техническо-эксплуатационная часть, которая занимается ремонтом и обслуживанием самолетов.

Аэродром "Борисоглебск" используется ВВС России: там, в частности, базируются самолеты Су-25, Су-30, Су-34 и Су-35.

Последствия атаки БПЛА на российский аэродром / Фото "Схемы"

По данным источников Радио Свобода, украинские дальнобойные дроны совершили крупнейшую атаку на российские военные аэродромы за всю войну. Речь идет об аэродроме в Воронеже, а также "Курске", "Саваслейке" и упомянутом "Борисоглебске".

Источник подтверждает, что это была "специально спланированная операция", чтобы противник не мог использовать эти аэродромы для ударов управляемыми авиационными бомбами по линии фронта и украинских городах.

К слову, ранее губернатор Гусев во время атаки заявлял, что якобы в Воронежской области сработала противовоздушная оборона, в результате чего "было сбито несколько украинских беспилотников". Точное количество российский чиновник почему-то не назвал.