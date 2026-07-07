Именно такая тактика приводит к масштабным разрушениям. Об этом "24 Канал" рассказал авиационный эксперт Константин Криволап, отметив, что в настоящее время у Украины нет средств противодействия этому.

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Как оккупанты используют баллистику против Украины?

Авиационный эксперт пояснил, что траектория движения баллистической ракеты похожа на бросок баскетбольного мяча. Низко летать может крылатая ракета или гиперзвуковая ракета "Циркон".

Последняя является противокорабельной, для наведения которой требуется инфракрасный свет (то есть четкая тепловая картинка, ведь на море корабли имеют другую температуру, чем вода). В противном случае, без контрастной цели, непонятно, куда именно нужно бить. Поэтому, к сожалению, после сообщения о баллистической угрозе "Циркон" попадает в цель за считанные минуты, ведь летит сразу за баллистическими ракетами.

Ранее противник применял эту комбинацию, чтобы наносить удары "Цирконами" после того, как туда прибывали ГСЧС и медики. А сейчас они запускают их почти одновременно, что увеличивает мощность удара,

– подчеркнул Криволап.

Авиаэксперт о применении баллистики россиянами: смотрите видео

Добавим, что Сергей "Флеш" Бескрестнов сообщил, что сейчас у Украины нет ракет для перехвата баллистических целей. Это происходит на фоне событий на Ближнем Востоке.