Саме така тактика завдає руйнування у великому обсязі. Про це 24 Каналу розповів авіаційний експерт Костянтин Криволап, зазначивши, що зараз Україна не має протидії цьому.

Дивіться також Буданов відповів, чи може війна закінчитися у 2026 році

Як окупанти використовують балістику проти України?

Авіаційний експерт пояснив, що траєкторія руху балістичної ракети схожа на кидок баскетбольного м'яча. Низько летіти може крилата ракета або гіперзвукова ракет "Циркон".

Остання є протикорабельною, для наведення якої потрібне інфрачервоне світло (тобто чітка теплова картинка, адже на морі кораблі мають іншу температуру, ніж вода). В іншому випадку, без контрастної цілі, незрозуміло, куди саме треба бити. Тому, на жаль, після повідомлення про балістичну загрозу "Циркон" влучає в ціль за лічені хвилини, адже летить одразу за балістичними ракетами.

Раніше ворог застосовував цю комбінацію, щоб завдавати удари "Цирконами" після того, як туди приїжджали ДСНС і медики. А зараз вони пускають їх майже одночасно, це збільшує потужність удару,

– підкреслив Криволап.

Авіаексперт про застосування балістики росіянами: дивіться відео

Додамо, що Сергій "Флеш" Бескрестнов повідомив, що зараз Україна не має ракет для перехоплення балістичних цілей. Це відбувається на тлі подій на Близькому Сході.