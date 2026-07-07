Про це заявив керівник Офісу президента України Кирило Буданов в інтерв'ю РБК-Україна.

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Що сказав Буданов про завершення війни?

Керівник ОП заявив, що шанси на завершення активної фази війни до кінця 2026 року все ще існують. За словами Буданова, навесні переговорний процес мав хорошу динаміку, однак зараз сторони перейшли до етапу ескалації. Він зазначив, що така ситуація є закономірною, адже для переходу до деескалації часто відбувається максимальне загострення конфлікту.

Зараз ми всі пішли в ескалацію, це всі розуміють. Для того, щоб вийти з ескалації, зазвичай потрібна максималізація ескалації. Потім – деескалація і продовження діалогу, якщо сторони в цьому зацікавлені,

– пояснив очільник ОП.

Буданов також висловив переконання, що рано чи пізно Росія буде зацікавлена у відновленні переговорного процесу. На його думку, будь-яка війна зрештою завершується дипломатичним шляхом.

Коментуючи можливий візит спеціальних представників США Стіва Віткоффа та Джареда Кушнера до Києва, Буданов зазначив, що їхня поїздка вже неодноразово переносилася. Водночас він підкреслив, що ключовим є не сам факт візиту, а його результат.

Питання не у візиті. Питання в тому, чим це все завершиться. Якщо нам потрібно завершення, то форма – це вже досить другорядне питання,

– наголосив Кирило Буданов.

Нагадаємо, за даними Financial Times, Росія не планує вести змістовні переговори про завершення війни щонайменше до лютого 2027 року. У Кремлі й надалі розраховують досягти своїх цілей військовим шляхом, не демонструють готовності до поступок і очікують, що США тиснутимуть на Україну щодо компромісів.

До слова, міжнародний перемовник Майкл Макартур Босак вважає, що для завершення війни в Україні залишилися два реалістичні сценарії: Росія самостійно припиняє бойові дії або сторони досягають мирної угоди. На його думку, Україна зміцнила свої позиції, тому вже не йдеться про капітуляцію чи завоювання, а найкращим варіантом може стати тимчасове перемир'я без відмови Києва від окупованих територій.