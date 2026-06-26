Однак за конкретний період нам вдалось це продемонструвати. Про це розповів керівник Офісу Президента України Кирило Буданов, зазначивши, що Україна існує і буде існувати.

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Подія, яка найбільше змінила майбутнє України після 24 лютого 2022 року

За словами керівника Офісу Президента, майбутнє нашої країни після початку повномасштабного вторгнення у 2022 році змінив період після перших 2 тижнів. Саме тоді наша країна витримала.

Україна довела, що у неї є майбутнє, і багато хто помиляється,

– наголосив він.

Нагадаймо, що Кирило Буданов також підкреслив, що зараз Україні потрібно визначити свою роль у світі. Мовиться про те, щоб наша країна стала великою наддержавою, адже інших варіантів немає. Для цього українцям потрібно усвідомити, що саме вони мають досягти і довести це партнерам.

Раніше він також зазначав, що Росія фактично приватизувала частину української історії, а саме історію Русі. На його думку, ще прийде час, коли саме українці будуть над ними всіма панувати.