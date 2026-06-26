Однако за определенный период нам удалось это продемонстрировать. Об этом рассказал руководитель Офиса Президента Украины Кирилл Буданов, отметив, что Украина существует и будет существовать.

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Событие, которое больше всего изменило будущее Украины после 24 февраля 2022 года

По словам главы Офиса Президента, будущее нашей страны после начала полномасштабного вторжения в 2022 году изменил период после первых двух недель. Именно тогда наша страна выстояла.

Украина доказала, что у неё есть будущее, и многие ошибаются,

– подчеркнул он.

Напомним, что Кирилл Буданов также подчеркнул, что сейчас Украине нужно определить свою роль в мире. Речь идет о том, чтобы наша страна стала великой сверхдержавой, ведь других вариантов нет. Для этого украинцам нужно осознать, чего именно они должны достичь, и доказать это партнерам.

Ранее он также отмечал, что Россия фактически приватизировала часть украинской истории, а именно историю Руси. По его мнению, еще наступит время, когда именно украинцы будут господствовать над всеми ними.