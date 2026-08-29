Под Ростовом дроны атаковали судно: возник пожар

Ночью 29 августа Ростовская область России подверглась массированной атаке беспилотников. Россияне публикуют в сети кадры возгорания судна в результате ударов.

О том, что пострадало в России, пишет Supernova+.

Что загорелось под Ростовом?

Ночью дроны нанесли удар по Ростовской области, атаковав там ряд объектов. По сообщениям мониторинговых служб, в результате ударов зафиксировано несколько очагов возгорания. В частности, горит судно.

Очевидцы делятся видео, снятыми недалеко от места прилета. На кадрах видно возгорание и слышны эмоциональные комментарии людей.

Пожар под Ростовом в результате ударов дронов: смотрите видео

Пожар на судне мог произойти после атаки на судостроительно-судоремонтный завод "Аксай-Мидель" в Аксае.

Громкие взрывы в районе завода в российской Аксае: смотрите видео (18+, присутствует ненормативная лексика)

Кстати, это не единственный объект, подвергшийся атаке в Аксае. Ранее сообщалось о масштабном пожаре после взрывов на логистическом складе компании DNS. Громко было также в районе города Батайска.

Накануне взрывы прогремели в российском Ярославле. Стало известно, что под прицелом оказался местный нефтеперерабатывающий завод "Славнефть-ЯНОС" – один из крупнейших НПЗ России и крупнейший в центральной части страны. Он обеспечивает топливом, в частности, оккупационную армию.