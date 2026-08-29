Попадания дронов привели к сильному пожару на логистическом складе компании DNS. 24 Канал собрал известные на этот момент данные.

Что известно об обстреле дронами Ростовской области 29 августа и его последствиях?

Ночью 29 августа 2026 года в Ростовскую область России прилетели беспилотники, регион подвергся массированной атаке с воздуха. Местные жители жаловались в социальных сетях на десятки взрывов. Особенно громко было в районе Батайска и Аксая. В регионе активно работала российская противовоздушная оборона.

Как сообщают мониторинговые каналы, в частности Exilenova+, попадания дронов вызвали сильный пожар на логистическом складе компании DNS, которая является одним из лидеров рынка цифровой и бытовой техники в России. Очевидцы с места событий опубликовали в сети многочисленные фото и видео, на которых запечатлены последствия ударов.

Взрывы в Ростовской области вызвали пожар на хабе компании DNS: смотрите видео очевидцев

Большой пожар на складе DNS зафиксировали местные жители: смотрите видео очевидцев (внимание, 18+, слышна брань)

Интересно, что недалеко от места взрывов расположены два больших логистических хаба компании Ozon – в последнее время именно в направлении этих объектов неоднократно прорывались украинские беспилотники.

В городе Аксай же, по предварительным данным, подвергся атаке судостроительный завод. Там также пожар.

Отметим, что беспилотники целенаправленно двигались в сторону большого промышленного и логистического узла. Успешные удары по таким объектам ограничивают возможности России финансировать агрессивную войну против Украины, а также оказывают влияние на местное население, которое упорно не хочет замечать эту войну.