Влучання дронів спричинили сильну пожежу на логістичному складі компанії DNS. 24 Канал зібрав, що відомо на цей момент.

Що відомо про обстріл дронами Ростовської області 29 серпня та його наслідки?

Уночі 29 серпня 2026 року у Ростовську область Росії прилетіли безпілотники, регіон зазнав масованої атаки з повітря. Місцеві скаржилися у соціальних мережах на десятки вибухів. Особливо гучно було у районі Батайська та Аксая. У регіоні активно працювала російська протиповітряна оборона.

Як повідомляють моніторингові канали, зокрема Exilenova+, влучання дронів спричинило сильну пожежу на логістичному складі компанії DNS, що є одним із лідерів ринку цифрової та побутової техніки в Росії. Очевидці з місця подій оприлюднили у мережі численні фото та відео, які фіксують наслідки прильотів.

Вибухи у Ростовській області спричинили пожежу на хабі компанії DNS: дивіться відео очевидців

Велику пожежу на складі DNS зафіксували місцеві жителі: дивіться відео очевидців (увага, 18+, чутно лайку)

Цікаво, що неподалік місця вибухів розташовані два великі логістичні хаби компанії Ozon – останнім часом саме у напрямку цих об'єктів неодноразово пробивалися українські безпілотники.

У місті ж Аксай, попередньо, атакований суднобудівельний завод. Там також пожежа.

Зауважимо, що безпілотники цілеспрямовано рухалися у напрямку великого промислового і логістичного вузла. Успішні удари по таких локаціях зменшують змогу Росії фінансувати агресивну війну проти України, а також впливають на місцеве населення, яке вперто не бажає помічати цієї війни.