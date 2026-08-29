Як з'ясувало видання "Верстка", з серпня 2025 до липня 2026 року користувачі Ozon замовили товарів подвійного і військового призначення на понад 25 мілярдів рублів.

Які військові товари купували росіяни на Ozon?

Загалом журналісти нарахували 33 категорії товарів, які використовуються для ведення бойових дій.

Їх можна розділити на чотири класи:

військово-тактичне екіпірування,

оптика,

складові частини та обважування для зброї,

дрони.

За рік на Ozon було замовлено понад 2,13 мільйона одиниць таких товарів.

Найбільше замовлень припало на військово-тактичне екіпірування, що включає шість категорій товарів: бронежилети, бронешлеми, розвантажувальну систему та розвантажувальні пояси, пластини та перехідники для бронежилета, а також захист шиї та плечей. За рік користувачі маркетплейсу замовили понад 527 тисяч таких товарів на 9,14 мільярда рублів.

Найпопулярніший товар у цьому класі – бронежилети. На Ozon їх доступні десятки видів за ціною від приблизно 17 тисяч до 362 тисяч рублів.

У середньому користувачі витрачали на бронежилети по 32,3 тисяч рублів. Всього за рік було замовлено майже 157,7 тисячі бронежилетів на загальну суму 5 мільярдів 67 мільйони ​​рублів.

Другий за популярністю клас товарів – військова оптика, до якої входять чотири види прицілів (коліматорний, оптичний, цифровий та тепловізійний), кріплення та кришки для них, а також прилади нічного бачення та тепловізори. За рік на маркетплейсі замовили майже 350 тисяч таких товарів на 7,22 мільярда рублів.

До слова, розслідувачі виявили, що Ozon може бути пов'язаний із найближчим оточенням Путіна. Вони простежили рух 51,23 мільярда рублів, які могли бути використані для придбання великого пакета акцій маркетплейсу.

За даними Фонду боротьби з корупцією, гроші пройшли через кілька компаній і зрештою можуть бути пов'язані з бізнесменом Геннадієм Тимченком, наближеним до Путіна. Водночас офіційно близько 34% Ozon належать структурі О23, кінцевим власником якої називають бізнесмена Олександра Чачаву.

Розслідувачі припускають, що Чачава може бути лише формальним власником пакета, а кошти на його придбання могли надійти зі структур Тимченка.