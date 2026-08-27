Про це повідомляє російський Фонд боротьби з корупцією.

Кому насправді належить Ozon?

Ozon є одним із найбільших маркетплейсів Росії. Серед його акціонерів є АФК "Система", пов'язана з олігархом Владіміром Євтушенковим, а близько 34% акцій належать структурі О23.

Раніше цей пакет належав фонду Baring Vostok, який вирішив вийти з російського ринку. Публічно кінцевим власником О23 називають бізнесмена Олександра Чачаву, а вартість угоди оцінюють приблизно у 38 мільярдів рублів.

За версією розслідувачів, фінансові документи дозволяють простежити шлях грошей значно далі. У звітності "Стратосфери" розслідувачі знайшли отримання позики на 51,23 мільярда рублів. Аналогічна сума фігурує у звітності АТ "Оптіма" як видана позика.

Гендиректоркою цієї фірми є Дар'я Брилякова, яку пов'язують зі структурами, що мають стосунок до Михайла Шеломова та Юрія Ковальчука. Попередня керівниця компанії Анастасія Юлдашева також працювала у структурі, пов'язаній із Шеломовим, а головна бухгалтерка Жанна Цапльова раніше працювала у компанії Світлани Кривоногих.

Далі розслідувачі знайшли джерело грошей "Оптіми". Таку саму суму – 51,23 мільярда рублів – їй надала компанія "Дельта", яку пов'язують із Геннадієм Тимченком, одним із найближчих до Путіна російських бізнесменів.

Це може свідчити, що Чачава є лише формальним власником пакета, а гроші на його придбання могли походити зі структур Тимченка.

Автори пов'язують цю історію із ширшою системою управління активами Путіна через наближених бізнесменів. Водночас наведений ланцюжок є висновком розслідувачів і сам по собі не встановлює юридично, що російський диктатор є кінцевим бенефіціаром Ozon.

Нагадаємо, тим часом засновниця Wildberries Тетяна Кім втратила 3,1 мільярда доларів після атак ЗСУ на логістичні центри маркетплейсу. За даними російського Forbes, наприкінці лютого її статки оцінювали у 8,1 мільярда доларів, а нині вони скоротилися до 5 мільярдів.

Таким чином, за кілька місяців Кім втратила близько 39% свого капіталу. ЗСУ почали завдавати ударів по складах Wildberries 18 липня. Під атаки потрапили 23 логістичні центри компанії у 16 регіонах Росії, а деякі об'єкти повністю згоріли.

Попри значні втрати, Тетяна Кім зберегла статус найбагатшої жінки Росії. Forbes уже вп'яте поспіль назвав її лідеркою відповідного рейтингу.