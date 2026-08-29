Как выяснило издание "Верстка", с августа 2025 года по июль 2026 года пользователи Ozon заказали товаров двойного и военного назначения на сумму более 25 миллиардов рублей.

Какие военные товары покупали россияне на Ozon?

Всего журналисты насчитали 33 категории товаров, которые используются для ведения боевых действий.

Их можно разделить на четыре класса:

военно-тактическое снаряжение,

оптика,

компоненты и аксессуары для оружия,

дроны.

За год на Ozon было заказано более 2,13 миллиона единиц таких товаров.

Больше всего заказов пришлось на военно-тактическое снаряжение, что включает шесть категорий товаров: бронежилеты, бронешлемы, систему распределения нагрузки и распределительные пояса, пластины и переходники для бронежилетов, а также защиту шеи и плеч. За год пользователи маркетплейса заказали более 527 тысяч таких товаров на сумму 9,14 миллиарда рублей.

Самый популярный товар в этом классе – бронежилеты. На Ozon представлены десятки их видов по цене от примерно 17 тысяч до 362 тысяч рублей.

В среднем пользователи тратили на бронежилеты по 32,3 тысячи рублей. Всего за год было заказано почти 157,7 тысячи бронежилетов на общую сумму 5 миллиардов 67 миллионов рублей.

Второй по популярности класс товаров – военная оптика, в которую входят четыре вида прицелов (колиматорный, оптический, цифровой и тепловизионный), крепления и крышки для них, а также приборы ночного видения и тепловизоры. За год на маркетплейсе было заказано почти 350 тысяч таких товаров на сумму 7,22 миллиарда рублей.

К слову, следователи выяснили, что Ozon может быть связан с ближайшим окружением Путина. Они проследили движение 51,23 миллиарда рублей, которые могли быть использованы для приобретения большого пакета акций маркетплейса.

По данным Фонда борьбы с коррупцией, деньги прошли через несколько компаний и, в конечном итоге, могут быть связаны с бизнесменом Геннадием Тимченко, приближенным к Путину. В то же время официально около 34% Ozon принадлежат структуре О23, конечным владельцем которой называют бизнесмена Александра Чачаву.

Расследователи предполагают, что Чачава может быть лишь формальным владельцем пакета, а средства на его приобретение могли поступить из структур Тимченко.