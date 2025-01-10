Дроны атаковали Ростовскую область: вероятно, есть попадание по местному заводу

Неспокойной была для россиян ночь на 10 января. Ростовская область оказалась под массированной атакой БпЛА.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на российские СМИ. Под удар мог попасть местный завод "ПластФактор".

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Что известно об атаке на Ростовскую область

Около 3:30 жители Ростовской области сообщали о по меньшей мере 10 громких взрывах. В небе были заметны яркие вспышки, а также возник масштабный пожар.

Пожар в Ростовской области / Фото из соцсетей

Впоследствии россияне сообщили о пожаре в результате падения обломков БПЛА на заводе "ПластФактор" в селе Крым.

В Ростовской области может гореть завод "ПластФактор": смотрите видео

Также россияне заявляют, что в Мясниковском районе в селе Чалтырь в результате атаки БпЛА якобы возник пожар в частном доме, вспыхнули и припаркованные рядом автомобили.

Кроме того, есть информация, что в хуторе Крюков Куйбышевского района из-за падения беспилотника якобы повреждены несколько зданий

В то же время в Минобороны России заявили о якобы перехвате и уничтожении 40 беспилотников в течение ночи. В частности, 16 БпЛА набито сбито над Ростовской областью, по четыре – над Курской и Воронежской, три – над Брянской, два – над Кубанью, один – над Белгородской областью, а еще десять – над акваторией Азовского моря.