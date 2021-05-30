Атака на самолет МАУ в Иране была терактом, – Данилов

Украина поддерживает версию Канады о теракте в отношении сбитого самолета МАУ в Тегеране в январе 2020 года. Канадский суд официально признал авиакатастрофу террористическим актом на прошлой неделе.

Украина поддерживает версию Канады о теракте в отношении сбитого самолета МАУ в Тегеране в январе 2020 года. Такое заявление сделал секретарь СНБО Алексей Данилов.

Кстати Иран отреагировал на решение канадского суда по катастрофе самолета МАУ

Террористический акт

Он подчеркнул, что поддерживает позицию Канады по признанию авиакатастрофы террористическим актом. Сейчас Украина все больше к этому склоняется.

Мы склоняемся к мнению, что решение, которое принял канадский суд, это было терактом в отношении украинского самолета. Мы сегодня все больше склоняемся к этой мысли, и сразу эту мысль подтверждаем,

– заявил Данилов.

"Не поломка и не ошибка"

Данилов подчеркнул важную вещь: Украина первой в мире заявила, что трагедию повлекла не поломка самолета или ошибки экипажа, а российская ракета.

В то время российская разведка и спецслужбы мешали оперативному расследованию дела, сказал Данилов. Власти Украины, глядя на это, точно понимали, что именно ракета стала причиной трагедии.

Мы первыми в мире об этом говорили. Когда президент США говорил, что это техническая поломка самолета, когда руководство Канады и Евросоюз говорили, что что-то случилось с украинским самолетом ... мы были уверены, что это сделала российская ракета,

– рассказал Данилов.

Решение Канады о признании трагедии террористическим актом

Верховный суд провинции Онтарио в Канаде постановил, что сбивание самолета МАУ в Иране 8 января 2020 года – умышленный террористический акт.

Решение приняли по иску родственников 57 погибших граждан Канады.

Судебное решение передали властям Ирана. Однако представители страны в этом процессе не участвовали и не предоставили аргументов в свою защиту.

Теперь родственники погибших могут требовать компенсации убытков у Ирана как у государства.

Впрочем, иранские власти заявили, что провинциальный суд Канады не имеет юрисдикции, чтобы одобрять такие решения. Этим она фактически отказалась выполнять его решение.

В Канаде создали должность старшего советника по вопросам катастрофы самолета МАУ. Человек, занимающий эту должность, будет вести переговоры с Ираном по расследованию дела.



Главное об авиакатастрофе МАУ в Иране / инфографика 24 канала