Молчат все, кроме России: что на самом деле могло произойти в Крыму

Вечером 23 июня состоялась атака на временно оккупированный Севастополь. Захватчики заявляют, что ВСУ использовали американские ракеты ATACMS и обвиняют в обстреле Вашингтон.

Россия таким образом пытается переложить ответственность на Украину и США, хотя именно оккупанты сбили ракету над пляжем, где отдыхали люди. Это 24 Каналу отметил военный эксперт, руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Смотрите также Живой щит: детали о ЗРК "Тор-М2", которым Россия могла убить своих туристов на пляже в Крыму

Враг пытается переложить ответственность

Александр Мусиенко подчеркнул, что нет никаких фактов, когда бы Украина использовала любое оружие против гражданского населения, как хочет показать российская пропаганда. Запад знает, насколько ответственно наше государство подходит к планированию различных операций.

Такими заявлениями враг хочет переложить ответственность, чтобы ему не задавали вопросов. Ведь Севастополь является военной базой, туда россияне стянули различное вооружение, ПВО. В то же время пляжи были переполнены отдыхающими.

В день, когда много людей отдыхают, оккупанты проводят учения Черноморского флота, стрельбы и располагают ПВО в городе. Я думаю, таким образом местное население не спрашивало, что происходит. Потому что сама же Россия первая сказала, что работало ПВО. Они этого даже не опровергают,

– отметил военный эксперт.

Захватчики обвиняют США, однако не продемонстрировали ни одного доказательства своих слов. На самом деле они хотят оправдать свои военные преступления против украинцев.

"Если бы что-то произошло и там погибли гражданские люди в результате того, что что-то было запущено и так далее, то определенные политические силы, общественные организации говорили бы об этом. На сегодня ни одно государство не вышло с официальным заявлением. Кроме России, которая еще и голословно обвиняет США, не предоставив доказательств", – добавил Мусиенко.

Что известно об атаке

Украинские военные вечером 23 июня совершили атаку на Крым. В минобороны России заявили, что полуостров был атакован ATACMS, – "четыре ракеты были сбиты, еще одна взорвалась над городом". Известно о 4 погибших и более сотни раненых. Однако во время атаки в Севастополе россияне не включили сирены.

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что российская противовоздушная оборона стала причиной гибели людей в Крыму. Во время атаки на военный объект оккупанты сбивали ракету над пляжем, где отдыхали люди.