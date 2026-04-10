24 Канал Новости Украины
10 апреля, 21:30
"Шахеды" атакуют Украину с 5 направлений: где есть угроза

Анастасия Колесникова

Вечером 10 апреля Россия запустила по Украине ударные беспилотники. В нескольких областях объявили воздушную тревогу.

Россия активно запускает на Украину рои дронов, пытаясь истощить ее ПВО. Участились и дневные удары. Их цель – сломать экономику страны.

Смотрите также Хотел в плен и ел землю: офицер "Рубежа" шокировал, что делают в российской армии со своими

Где дроны пролетают над Украиной?

21:25, 10 апреля

БпЛА из акватории Черного моря в направлении города Одесса.

21:13, 10 апреля

БпЛА на востоке Днепропетровщины, курс западный.

20:52, 10 апреля

Пуски БпЛА с аэродрома "Миллерово".

Пуски БПЛА с аэродрома "Шаталово".

19:59, 10 апреля

БпЛА из акватории Черного моря в направлении Одесской области (Сергеевка/Татарбунары).

19:51, 10 апреля

Оккупанты осуществили пуски БпЛА с аэродрома "Приморско-Ахтарск".