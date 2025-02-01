Взрывная волна около 07:40 повредила стену одноэтажного дома, которая обвалилась внутрь. Об этом сообщает 24 Канал.

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Что известно о жертвах удара

На месте взрыва пострадали 4 человека. Среди них 2 женщины с острой реакцией на стресс, мужчина и женщина с ранениями от обломков дрона, в частности, ожогами тела у одного человека.

По словам представителя Харьковской областной прокуратуры Дмитрия Чубенко, по факту военного преступления открыто уголовное производство.

Ранее в ГСЧС показали ужасные кадры последствий вражеской атаки. В частном доме вспыхнул пожар площадью 20 квадратных метров. Кроме того, повреждены несколько соседних домов.

Предварительно, удар по Харькову был совершен БпЛА типа "Шахед". В результате атаки на Харьков 1 человек погиб, а 4 ранены,

– написал городской голова Терехов.