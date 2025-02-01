Вибухова хвиля близько 07:40 пошкодила стіну одноповерхового будинку, яка обвалилася всередину. Про це повідомляє 24 Канал.

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Що відомо про жертв удару

На місці вибуху постраждали 4 особи. Серед них 2 жінки з гострою реакцією на стрес, чоловік та жінка з пораненнями від уламків дрона, зокрема, опіками тіла в однієї людини.

За словами речника Харківської обласної прокуратури Дмитра Чубенка, за фактом воєнного злочину відкрите кримінальне провадження.

Раніше в ДСНС показали жахливі кадри наслідків ворожої атаки. У приватному будинку спалахнула пожежа площею 20 квадратних метрів. Окрім того, пошкоджено декілька сусідніх осель.

Попередньо, удар по Харкову було скоєно БпЛА типу "Шахед". Внаслідок атаки на Харків 1 людина загибла, а 4 поранені,

– написав міський голова Терехов.