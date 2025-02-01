В області працювали сили ППО, повідомляє 24 Канал із посиланням на виконувача обов'язків голови Київської обласної державної адміністрації Миколу Калашника. Відомо про збиття російських цілей.

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Що відомо про наслідки удару

Постраждалих серед цивільного населення немає. Влучань по об’єктах критичної інфраструктури не зафіксовано.

В Бориспільському районі внаслідок падіння уламків збитої повітряної цілі загорівся приватний будинок, пожежу загасили. Також пошкоджено два приватні будинки, господарчі споруди та автомобіль. У оселях вибито вікна, посічено фасади та покрівлі. На місці працювали 10 рятувальників і 2 одиниці техніки, повідомили в ДСНС.

У Фастівському районі через падіння уламків виникла пожежа складського приміщення одного з підприємств площею 30 квадратних метрів. Пожежу оперативно ліквідували 15 рятувальників з 4 одиницями техніки.

Вкотре звертаюся до кожного жителя області. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги. Перебувайте в укриттях поки небезпека не мине. Будьте відповідальними за себе та своїх близьких,

– зазначив Калашник.

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До слова, вночі 1 лютого росіяни здійснили понад 10 ударів по Запоріжжю. Це стало наймасованішою атакою за останній час, спалахнуло декілька пожеж. Пошкоджено об'єкт інфраструктури, багатоповерховий та приватні будинки, навчальний заклад, автівки, автомийка та приватні гаражі.