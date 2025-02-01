У Київській ОВА повідомили, що повітряному просторі зафіксовано ворожі БпЛА, пише 24 Канал. Повідомляється, що сили ППО працюють по цілях.

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Які деталі атаки на Київську область

Повітряну тривогу на території Київської області оголосили орієнтовно о 00:05 через загрозу ударних безпілотних літальних апаратів. Повітряні сили повідомляли про рух "Шахедів" з території Чернігівської області.

Ворожі дрони, згідно з оприлюдненою інформацією, рухалися курсом на південь та захід. Також фіксували БпЛА на сході Київської області. Незадовго після цього з'явилася інформація про те, що у регіоні працюють сили протиповітряної оборони.

Київська область! У повітряному просторі зафіксовано БпЛА. Сили ППО працюють по цілях. Перебувайте в укриттях до кінця повітряної тривоги. Подбайте про власну безпеку,

– ідеться у повідомленні ОВА.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі.

Також в обласній військовій адміністрації порадили місцевим дотримуватися інформаційної тиші та не публікувати у мережі роботу наших захисників.