Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Киевскую областную военную администрацию и полицию области. Известно о работе сил ПВО и сбитых вражеских целях.

Смотрите также Киевщина и ряд областей были под ударом "Шахедов": где звучала тревога

Что известно о последствиях атаки

Попаданий по объектам критической или жилой инфраструктуры не зафиксировано. Пострадавших среди гражданского населения нет.

У Броварском районе в результате падения обломков воздушных целей поврежден гараж и подвальное помещение – в здании повреждены окна и потолок.

Кроме того, части сбитых российских БпЛА упали на открытых участках местности за пределами населенных пунктов.

Правоохранители напоминают – в случае объявления воздушной тревоги следует оставаться бдительными и немедленно направляться в ближайшее укрытие.

Всего ночью 3 февраля враг запустил 71 беспилотник. Украинская ПВО сбила 38 из них. В результате атаки пострадали Сумская, Харьковская и Черкасская области.

Кстати, оперативно о тревогах, ракетной опасности, угрозе ударных БпЛА для всех областей, взрывах, а также последствиях российских атак читайте в нашем телеграмме