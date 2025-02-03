Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Київську обласну військову адміністрацію та поліцію області. Відомо про роботу сил ППО і збиті ворожі цілі.

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Що відомо про наслідки атаки

Влучань по об’єктах критичної або житлової інфраструктури не зафіксовано. Постраждалих серед цивільного населення немає.

У Броварському районі внаслідок падіння уламків повітряних цілей пошкоджено гараж і підвальне приміщення – у будівлі понівечено вікна та стелю.

Окрім того, частини збитих російських БпЛА впали на відкритих ділянках місцевості поза межами населених пунктів.

Правоохоронці нагадують – у разі оголошення повітряної тривоги необхідно бути пильними та прямувати в найближчі укриття.

Усього вночі 3 лютого ворог запустив 71 безпілотник. Українська ППО збила 38 з них. Унаслідок атаки постраждали Сумська, Харківська та Черкаська області.

До речі, оперативно про тривоги, ракетну небезпеку, загрозу ударних БпЛА для всіх областей, вибухи, а також наслідки російських атак читайте в нашому телеграмі