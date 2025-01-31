Россия снова запустила "Шахеды": где есть угроза вражеского удара

Вечером 31 января оккупанты в очередной раз запустили в сторону Украины дроны-камикадзе. В части областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы удара ударных БпЛА.

24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба. Смотрите также Россияне начали вербовать граждан Азербайджана для производства "Шахедов", – СМИ Где сейчас летят дроны 21:30, 31 января Харьковская область угроза применения ударных БпЛА. 21:28, 31 января Сумская область угроза применения ударных БпЛА.