31 января 2025, 22:08
Россия снова запустила "Шахеды": где есть угроза вражеского удара
Вечером 31 января оккупанты в очередной раз запустили в сторону Украины дроны-камикадзе. В части областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы удара ударных БпЛА.
24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.
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Где сейчас летят дроны
Харьковская область угроза применения ударных БпЛА. Сумская область угроза применения ударных БпЛА.
21:30, 31 января
21:28, 31 января
Харьковская область угроза применения ударных БпЛА.
Сумская область угроза применения ударных БпЛА.