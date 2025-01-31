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31 января 2025, 22:08
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Россия снова запустила "Шахеды": где есть угроза вражеского удара

Маргарита Волошина

Вечером 31 января оккупанты в очередной раз запустили в сторону Украины дроны-камикадзе. В части областей объявлена воздушная тревога из-за угрозы удара ударных БпЛА.

24 Канал призывает находиться в укрытиях в случае объявления воздушной тревоги, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу нашим защитникам неба.

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Где сейчас летят дроны

21:30, 31 января

Харьковская область угроза применения ударных БпЛА.

21:28, 31 января

Сумская область угроза применения ударных БпЛА.