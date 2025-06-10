Россия использует шрапнель в боевой части "Шахедов" для массового поражения, – Воздушные силы

Российская армия оснащает боевые части своих ударных дронов-камикадзе типа "Шахед" шрапнелями. Это направлено на максимальное поражение живой силы и техники.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова начальника управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната в эфире национального марафона.

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Что рассказал Игнат о "Шахедах" со шрапнелями

Юрий Игнат объяснил, что боевая часть дронов, в частности "Шахедов", может быть термобарической, осколочно-фугасной или содержать шрапнель.

По словам полковника, подобное оружие распространяет элементы поражения на большой площади, что представляет смертельную угрозу не только для техники, но и для мирных граждан.

Поэтому, собственно, во время таких атак все службы призывают граждан не находиться у окон или на улице, потому что с такой боевой частью разлета тех элементов это представляет смертельную угрозу для жизни людей,

– подчеркнул Игнат.

По словам представителя Воздушных сил, подобный тип оружия свидетельствует о готовности России наносить удары с высокой разрушительной силой.

К слову, Воздушные силы в утренней сводке по ночной атаке рассказывали, что 9 июня Россия атаковала Украину 322 средствами воздушного нападения. Оккупанты запустили 315 ударных БпЛА типа "Шахед" и беспилотников-имитаторов различных типов, 2 баллистические ракеты KN-23 из Воронежской области и 5 крылатых ракет "Искандер-К" из Курской.

В конце концов 213 вражеских БпЛА типа "Шахед" (беспилотников других типов) были сбиты огневыми средствами, еще 64 – локально потеряны/заглушены РЭБ. Защитники неба также обезвредили 2 баллистические ракеты KN-23, а также 5 крылатых ракет "Искандер-К".