Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на слова начальника управління комунікацій командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната в етері національного маратону.

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Що розповів Ігнат про "Шахеди" зі шрапнелями

Юрій Ігнат пояснив, що бойова частина дронів, зокрема "Шахедів", може бути термобаричною, осколково-фугасною або містити шрапнель.

За словами полковника, подібна зброя поширює елементи ураження на великій площі, що становить смертельну загрозу не лише для техніки, а й для мирних громадян.

Тому, власне, під час таких атак усі служби закликають громадян не перебувати біля вікон чи на вулиці, тому що з такою бойовою частиною розльоту тих елементів це становить смертельну загрозу для життя людей,

– підкреслив Ігнат.

За словами представника Повітряних сил, подібний тип зброї свідчить про готовність Росії завдавати ударів із високою руйнівною силою.

До слова, Повітряні сили у ранковому зведенні щодо нічної атаки розповідали, що 9 червня Росія атакувала Україну 322 засобами повітряного нападу. Окупанти запустили 315 ударних БпЛА типу "Шахед" і безпілотників-імітаторів різних типів, 2 балістичні ракети KN-23 з Воронезької області та 5 крилатих ракет "Іскандер-К" із Курської.

Зрештою 213 ворожих БпЛА типу "Шахед" (безпілотників інших типів) було збито вогневими засобами, ще 64 – локаційно втрачені/заглушені РЕБ. Оборонці неба також знешкодили 2 балістичні ракети KN-23, а також 5 крилатих ракет "Іскандер-К".