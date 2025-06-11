Об этом 24 Каналу рассказал генерал армии и бывший руководитель Службы внешней разведки Николай Маломуж, подчеркнув, что все равно надо брать ответственность на себя. Украина должна проявлять инициативу и идти на решительные шаги.
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Как повлиять на Путина
В этом смысле эффективны разработки Украины, например, ударные дроны, которые уничтожают пусковые установки ракет, "Шахедов". Более того, наше государство изготавливает дроны, баллистические ракеты. Только так реально повлиять на ситуацию, а не только просить о помощи Запад.
Президент должен взять ответственность на себя, все средства нацелить на стратегические удары по российским объектам, которые осуществляют террор дронами, авиацией, ракетами,
– подчеркнул генерал армии.
Именно это должно быть приоритетом для Украины. Ведь это прежде всего наша ответственность. Ни американцы, ни европейцы не сделают этого вместо нас.
"Вторая составляющая – это активная эффективная работа мощной профессиональной команды. Надо привлечь тысячи человек, которые могут оказать давление на Дональда Трампа, на ВПК США, на Конгресс и Сенат", – добавил Николай Маломуж.
Стоит понимать, что никакие призывы на Трампа не действуют. Также очень важна экономическая, военная, финансовая поддержка Украины. Если бы Запад открыл для нас хотя бы 10% своих реальных боевых возможностей, то ситуация на фронте была бы совсем другой.
К сожалению, на пути этому стоят бюрократия, коррупция, создание различных агентств, которые не помогают армии. На эти факторы следует учитывать, при этом развивая собственное производство.
К слову, Россия в ночь на 10 июня массированно обстреляла Украину. Под атакой были Киев и Одесса. В столице повреждены 8 из 10 районов, есть попадание в многоэтажку. В Одессе россияне попали в роддом, есть жертвы.