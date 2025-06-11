Про це 24 Каналу розповів генерал армії та колишній керівник Служби зовнішньої розвідки Микола Маломуж, наголосивши, що все одно треба брати відповідальність на себе. Україна має проявляти ініціативу та йти на рішучі кроки.

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Як вплинути на Путіна

У цьому сенсі ефективними є розробки України, наприклад, ударні дрони, які знищують пускові установки ракет, "Шахедів". Ба більше, наша держава виготовляє дрони, балістичні ракети. Тільки так реально вплинути на ситуацію, а не лише просити про допомогу Захід.

Президент повинен взяти відповідальність на себе, всі засоби націлити на стратегічні удари по російських об'єктах, які здійснюють терор дронами, авіацією, ракетами,

– наголосив генерал армії.

Саме це має бути пріоритетом для України. Адже це насамперед наша відповідальність. Ні американці, ні європейці не зроблять цього замість нас.

"Друга складова – це активна ефективна робота потужної професійної команди. Треба залучити тисячі осіб, які можуть чинити тиск на Дональда Трампа, на ВПК США, на Конгрес і Сенат", – додав Микола Маломуж.

Варто розуміти, що ніякі заклики на Трампа не діють. Також дуже важлива економічна, військова, фінансова підтримка України. Якби Захід відкрив для нас хоча б 10% своїх реальних бойових можливостей, то ситуація на фронті була б зовсім іншою.

На жаль, на заваді цьому стоять бюрократія, корупція, створення різних агентств, які не допомагають війську. На ці фактори варто зважати, при цьому розвиваючи власне виробництво.

До слова, Росія у ніч на 10 червня масовано обстріляла Україну. Під атакою були Київ і Одеса. У столиці пошкоджено 8 з 10 районів, є влучання у багатоповерхівку. В Одесі росіяни поцілили у пологовий будинок, є жертви.