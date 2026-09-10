Российские "Шахеды" атакуют Украину: где есть опасность

Вечером 10 сентября Россия продолжила проводить атаки на Украине с помощью ударных дронов. В нескольких областях объявили воздушную тревогу.

Вечером враг нанес удар по торговому центру в Павлограде. В результате атаки есть погибшие и раненые.

Где пролетают российские дроны?

Где объявлена воздушная тревога: смотрите на карте