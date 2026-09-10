Российские "Шахеды" атакуют Украину: где есть опасность
Вечером 10 сентября Россия продолжила проводить атаки на Украине с помощью ударных дронов. В нескольких областях объявили воздушную тревогу.
Вечером враг нанес удар по торговому центру в Павлограде. В результате атаки есть погибшие и раненые.
Где пролетают российские дроны?
Где объявлена воздушная тревога: смотрите на карте
Реактивный БПЛА в районе Киевского водохранилища в направлении Киева. Реактивные БПЛА в районе Славутича, направляющиеся в сторону Киевской области. Реактивный БПЛА на севере Ровенской области, направляется в сторону Сарн. Одесса. Реактивный БПЛА над городом! Находитесь в укрытиях! Днепр. Реактивные БПЛА в направлении города. Харьков. Реактивный БПЛА над городом! Находитесь в укрытиях! Реактивный БПЛА в направлении Одесской области (Черноморское) из акватории Черного моря. Реактивный БПЛА из Киевской области в Житомирскую область, курсом на Овруч. Реактивный БПЛА из Киевской области в Житомирскую область, курсом на Овруч. Реактивный БПЛА в направлении Днепра/Слобожанского с севера. Одесская область. Реактивный БПЛА в направлении Ивановки. Черниговская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Любеча – в направлении Киевской области. Реактивный БПЛА в Николаевской области: из Черного моря в направлении Березанки.
Реактивный БПЛА в районе Киевского водохранилища в направлении Киева.
Реактивные БПЛА в районе Славутича, направляющиеся в сторону Киевской области.
Реактивный БПЛА на севере Ровенской области, направляется в сторону Сарн.
Одесса. Реактивный БПЛА над городом! Находитесь в укрытиях!
Днепр. Реактивные БПЛА в направлении города.
Харьков. Реактивный БПЛА над городом! Находитесь в укрытиях!
Реактивный БПЛА в направлении Одесской области (Черноморское) из акватории Черного моря.
Реактивный БПЛА из Киевской области в Житомирскую область, курсом на Овруч.
Реактивный БПЛА из Киевской области в Житомирскую область, курсом на Овруч.
Реактивный БПЛА в направлении Днепра/Слобожанского с севера.
Одесская область. Реактивный БПЛА в направлении Ивановки.
Черниговская область: реактивный БПЛА пролетел мимо Любеча – в направлении Киевской области.
Реактивный БПЛА в Николаевской области: из Черного моря в направлении Березанки.