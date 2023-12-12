Россияне атакуют несколькими группами "Шахедов": на Одесщине раздались взрывы

12 декабря 2023, 20:28
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Вечером 12 декабря российские военные в очередной раз запустили дроны-камикадзе по Украине. Известно, что в ряде регионов – воздушная тревога. Рассказываем, где существует угроза атаки "Шахедами".

Мониторинговые каналы в 18:22 сообщили о запуске дронов-камикадзе из районов Чауды и Ахтарско-Приморска. Вскоре по ряду регионов Украины начала распространяться воздушная тревога. Узнайте, где существует угроза удара "Шахедами" и где следует находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

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Какие регионы под угрозой атаки "Шахедов"

 
20:45 В Воздушных силах ВСУ предупредили, что группа "Шахедов" летит в направлении Одессы. Жителей призывают находиться в укрытиях.20:39 Отбой воздушной тревоги в Кировоградской области.20:38 Воздушные силы пишут: "Движение ударных БПЛА из Черкасской области в направлении Киевщины!"20:36 Местные СМИ начали писать, что в Одесской области прогремели взрывы. Также стало известно о мощном взрыве в Черноморске. Предварительно это может быть работа ПВО.20:32 По состоянию на эту минуту воздушную тревогу объявили в Одесской, Николаевской, Херсонской и Кировоградской областях.20:24 В Воздушных силах отметили, что очередная группа "Шахедов" из акватории Черного моря двигается в направлении Одесской области, Белгородского района.20:17 Воздушные силы отмечают, что 1 группа из Кировоградской области летит в западном направлении, а вторая – в Саратском районе Одесской области двигаются в печном направлении.19:55 Воздушные силы предупреждают о движении "Шахедов" в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области.19:22 Стало известно, что дроны-камикадзе летят курсом в Кировоградскую область.19:03 Воздушные силы пишут, что группа "Шахедов" через Херсонскую область летит по направлению к Николаевской.
Автор: Назарій Лазур