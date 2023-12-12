Россияне атакуют несколькими группами "Шахедов": на Одесщине раздались взрывы

Вечером 12 декабря российские военные в очередной раз запустили дроны-камикадзе по Украине. Известно, что в ряде регионов – воздушная тревога. Рассказываем, где существует угроза атаки "Шахедами".

Мониторинговые каналы в 18:22 сообщили о запуске дронов-камикадзе из районов Чауды и Ахтарско-Приморска. Вскоре по ряду регионов Украины начала распространяться воздушная тревога. Узнайте, где существует угроза удара "Шахедами" и где следует находиться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

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Какие регионы под угрозой атаки "Шахедов"

В Воздушных силах ВСУ предупредили, что группа "Шахедов" летит в направлении Одессы. Жителей призывают находиться в укрытиях.Отбой воздушной тревоги в Кировоградской области.Воздушные силы пишут: "Движение ударных БПЛА из Черкасской области в направлении Киевщины!"Местные СМИ начали писать, что в Одесской области прогремели взрывы. Также стало известно о мощном взрыве в Черноморске. Предварительно это может быть работа ПВО.По состоянию на эту минуту воздушную тревогу объявили в Одесской, Николаевской, Херсонской и Кировоградской областях.В Воздушных силах отметили, что очередная группа "Шахедов" из акватории Черного моря двигается в направлении Одесской области, Белгородского района.Воздушные силы отмечают, что 1 группа из Кировоградской области летит в западном направлении, а вторая – в Саратском районе Одесской области двигаются в печном направлении.Воздушные силы предупреждают о движении "Шахедов" в направлении Белгород-Днестровского района Одесской области.Стало известно, что дроны-камикадзе летят курсом в Кировоградскую область.Воздушные силы пишут, что группа "Шахедов" через Херсонскую область летит по направлению к Николаевской.