В результате российского обстрела в Днепре есть пострадавшие. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Днепропетровскую ОГА.
Смотрите также Минус 1200 оккупантов и десятки единиц техники: потери врага на 13 марта
Что известно о пострадавших
Председатель Днепропетровской ОВА Сергей Лысак рассказал, что в Днепре трое пострадавших из-за вражеской атаки.
Это женщины 52, 56 и 82 лет. Все госпитализированы,
– подчеркнул он.
Кроме этого, Лысак уточнил, что их состояние врачи оценивают как средней тяжести. Им оказывают всю необходимую медпомощь.
Также известно, что из-за утренних вражеских атак на энергообъекты железной дороги на Днепропетровщине будут наблюдаться изменения в движении нескольких поездов. В частности, враг совершил атаку на энергетические объекты железной дороги в регионе.
Росси не прекращает атаковать мирные города и целится по объектам инфраструктуры. Враг запускает по нашей территории ударные дроны почти каждую ночь.