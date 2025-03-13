Внаслідок російського обстрілу у Дніпрі є постраждалі. Про це пише 24 Канал із посиланням на Дніпропетровську ОВА.

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Що відомо про постраждалих

Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак розповів, що у Дніпрі троє постраждалих через ворожу атаку.

Це жінки 52, 56 та 82 років. Всі ушпиталені,

– наголосив він.

Крім цього, Лисак уточнив, що їхній стан лікарі оцінюють як середньої тяжкості. Їм надають всю необхідну меддопомогу.

Також відомо, що через ранкові ворожі атаки на енергооб'єкти залізниці на Дніпропетровщині спостерігатимуться зміни в русі кількох поїздів. Зокрема, ворог здійснив атаку на енергетичні об'єкти залізниці в регіоні.

Росі не припиняє атакувати мирні міста та цілить по об'єктах інфраструктури. Ворог запускає по нашій території ударні дрони майже кожної ночі.