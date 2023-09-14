Разрушенные здания и пожары: все, что известно о ночной атаке "Шахедами"

В ночь на 14 сентября российские захватчики снова атаковали Украину. В ряде областей была объявлена тревога и работала ПВО.

Ночью взрывы раздавались в Запорожской и Днепропетровской областях. 24 Канал собрал все, что известно о вражеской атаке.

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Что известно о последствиях атаки

В Днепропетровской области обломки одного из дронов упали в Первомайской общине Никопольщины. В результате частично разрушен частный дом. Еще 6 – повреждены. Также изуродованы 8 хозяйственных построек и 3 авто. Кроме этого, загорелась сухая трава, пожар спасатели потушили.

Известно, что взрывы были слышны возле Кривого Рога – сообщалось о работе ПВО. Однако Александр Вилкул заявил, что в Криворожском районе попаданий и обстрелов не было. Он добавил, что в городе вся важная инфраструктура, коммунальный транспорт, социальные и медицинские учреждения работают стабильно.

В Запорожской области подразделениями Воздушное командование "Восток" было уничтожено 2 "Шахеда". Еще один БПЛА в регионе уничтожен подразделением ПВО СВ.

Также местные СМИ сообщают, что ночью оккупанты атаковали Трудовое 5 беспилотникам, однако не уточняется, говорится ли именно об атаке "Шахедами". Главное, что местные жители не пострадали, однако разрушения получили хозяйственные здания и складские помещения.

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В Сумской области дотла сгорел магазин / Сумская областная прокуратура



Последствия попадания в Днепропетровской области / Днепропетровская ОВА

Оккупанты атаковали Украину 3 группами "Шахедов"

Из-за вражеской атаки воздушная тревога ночью была объявлена ​​в Херсонской, Николаевской, Запорожской и Днепропетровской областях, а также в Харьковской области.

В Воздушных силах сообщили, что в ночь на 14 сентября 2023 года российские оккупанты атаковали Украину несколькими группами "Шахедов" по трем направлениям.

мыс Чауда в оккупированном Крыму;

Ейск,

Курск.

Всего было зафиксировано 22 дрона-камикадзе направления Николаевской, Запорожской, Днепропетровской и Сумской областей.

По результатам боевой работы этой ночью противовоздушной обороной уничтожены 17 из 22 вражеских ударных БпЛА "Shahed-136/131",

сообщили в Воздушных силах.

Атака продолжалась с 21:00 13 сентября до 02:30 14 сентября.

В Днепропетровской ОВА сообщили, что защитники из ПВК "Восток" сбили над областью три беспилотника, а в Запорожской области - 2. Также ПВО работала в Николаевской и Сумской областях.

В частности, подразделениями территориальной обороны Сумщины был уничтожен 1 ''Шахед''. Также в Николаевской области силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожены три вражеских дрона, а еще пять – на счету других составляющих Сил обороны юга Украины.