Вночі вибухи лунали у Запорізькій та Дніпропетровській областях. 24 Канал зібрав усе, що відомо про ворожу атаку.

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Що відомо про наслідки атаки

У Дніпропетровській області уламки одного з дронів впали у Першотравневській громаді, що на Нікопольщині. Внаслідок цього частково зруйнований приватний будинок. Ще 6 – пошкоджені. Також понівечені 8 господарських споруд та 3 авто. Крім цього, зайнялася суха трава, пожежу рятувальники загасили.

Відомо, що вибухи були чутні біля Кривого Рогу – повідомлялося про роботу ППО. Проте Олександр Вілкул заявив, що у Криворізькому районі влучень та обстрілів не було. Він додав, що в місті вся важлива інфраструктура, комунальний транспорт, соціальні та медичні установи працюють стабільно.

Натомість у Запорізькій області підрозділами Повітряне командування "Схід" було знищено 2 "Шахеди". Ще один БпЛА в регіоні знищено підрозділом ППО СВ.

Також місцеві ЗМІ повідомляють, що вночі окупанти атакували Трудове 5 безпілотникам, однак не уточнюється, чи мовиться саме про атаку "Шахедами". Головне, що місцеві жителі не постраждали, однак руйнувань зазнали господарчі будівлі та складські приміщення.

Натомість у Сумській області росіяни влучили в магазин у Юнаківській громаді. Прокурори розпочали досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.



У Сумській області дощенту згорів магазин / Сумська обласна прокуратура



Наслідки влучання у Дніпропетровській області / Дніпропетровська ОВА

Окупанти атакували Україну 3 групами "Шахедів"

Через ворожу атаку повітряна тривога вночі була оголошена у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, а також у Харківській області.

У Повітряних силах повідомили, що у ніч на 14 вересня 2023 року російські окупанти атакували Україну кількома групами "Шахедів" із трьох напрямків:

мис Чауда в окупованому Криму;

Єйськ,

Курськ.

Загалом було зафіксовано 22 дрони-камікадзе напрямку Миколаївської, Запорізької, Дніпропетровської та Сумської областей.

За результатами бойової роботи цієї ночі протиповітряною обороною знищено 17 із 22 ворожих ударних БпЛА "Shahed-136/131",

– повідомили у Повітряних силах.

Зверніть увагу. Атака тривала з 21:00 13 вересня по 02:30 14 вересня.

У Дніпропетровській ОВА повідомили, що захисники з ПвК "Схід" збили над областю три безпілотники, а у Запорізькій області – 2. Також ППО працювала у Миколаївській та Сумській областях.

Зокрема підрозділами територіальної оборони Сумщини був знищений 1 ''Шахед''. Також на Миколаївщині силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено три ворожі дрони, а ще пʼять – на рахунку інших складових Сил оборони півдня України.