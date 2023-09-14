Попередньо, у регіонах працювала ППО. Про це інформує 24 Канал.
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У Дніпрі та Кривому Розі гриміли вибухи
Так, моніторингові канали писали про вибухи, чутні в Дніпропетровській області, зокрема у Дніпрі, а також у Запорізькій області. Повітряні сили повідомляли, що українська ППО відбивала атаку "Шахедів".
Відомство також писало, що дрони-камікадзе летіли у напрямку Кривого Рогу. А згодом стало відомо, що у передмісті Кривого Рогу було чутно вибухи і там працювала ППО.
Зафіксовано запуск орієнтовно 6 груп "Шахедів" з Приморсько-Ахтарська (Кубань, Росія) та Чауда (Крим). Рухаються курсом на Одещину (напрямок може змінюватись). Орієнтовний час підльоту – близько 23:30 – 00:00. При оголошенні повітряної тривоги – прямуйте в укриття,
– повідомляли Повітряні сили.
Зазначимо, що повітряна тривога вночі була оголошена у Херсонській, Миколаївській, Запорізькій та Дніпропетровській областях, а також у Харківській області.
До речі, сьогодні вночі підрозділами територіальної оборони Сумщини було знищено ворожий БпЛА ''Шахед''.
Що кажуть в ОВА
У Дніпропетровській ОВА повідомили, що вночі оборонці неба з ПвК "Схід" збили над областю три безпілотники. Уламки одного з них впали у Першотравневській громаді, що на Нікопольщині. Частково зруйнований приватний будинок. Ще 6 – пошкоджені. Понівечені й 8 господарських споруд, 3 авто. Зайнялася суха трава, пожежу рятувальники загасили.
По тому ж району ворог бив з важкої артилерії та "Граду". Дісталося Марганецькій громаді. Надзвичайники обстежують уражену територію та з'ясовують наслідки атак. Всюди минулося без постраждалих.
Обстріл Дніпропетровщини / фото ОВА
Пошкоджений будинок / фото ОВА
Попередня масована атака України
- У ніч на 13 вересня окупанти атакували Одещину та Сумщину кількома групами ударних БпЛА типу "Shahed-136/131" із трьох напрямків: Приморсько-Ахтарськ, мис Чауда, Курськ.
- Усього було зафіксовано пуски 44 "Шахедів". Основний напрямок – південні райони Одещини, портова інфраструктура регіону.
- До відбиття атаки було залучено винищувальну авіацію, підрозділи зенітних ракетних військ, мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.
- За результатами бойової роботи було знищено 32 ворожі ударні дрони "Shahed-136/131".