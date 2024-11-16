Россия запустила дроны: для каких областей есть угроза от "Шахедов"

16 ноября 2024, 21:55
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Автор: Ирина Чеботникова

Оккупанты регулярно атакуют Украину дронами-камикадзе. Вечером 16 ноября враг уже запустил "Шахеды". 24 Канал расскажет об их движении.

Днем враг обстрелял баллистикой Николаев. К счастью, пока речь не идет о пострадавших.

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Где летят "Шахеды"

22:59, 16 ноября

ВС о движении "Шахедов"

  • Вражеские БпЛА на границе Черкасской и Киевской областей, направление юго-западное.
  • Ударный БпЛА на севере Полтавщины, курс на Черкасскую область.
22:49, 16 ноября

Киевщина тоже красная, столица пока нет.

22:26, 16 ноября

В Черкасской области объявили тревогу.

22:16, 16 ноября

  • Ударный БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину.
  • Группа БпЛА на севере Полтавщины курс на Черкасскую область.
22:05, 16 ноября

Где сейчас тревога

21:41, 16 ноября

Вражеский БпЛА на Сумщине курсом на Полтавщину,
– сообщили ВС.