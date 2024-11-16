Россия запустила дроны: для каких областей есть угроза от "Шахедов"

Оккупанты регулярно атакуют Украину дронами-камикадзе. Вечером 16 ноября враг уже запустил "Шахеды". 24 Канал расскажет об их движении.

Днем враг обстрелял баллистикой Николаев. К счастью, пока речь не идет о пострадавших.

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Где летят "Шахеды"