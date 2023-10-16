Были очень сложные погодные условия, – Гуменюк о ночной атаке и целях врага

В ночь на 16 октября российские военные совершили очередную миксованную атаку. Враг запускал как ракеты, так и "Шахеды".

О ночной атаке и целях врага в эфире телемарафона рассказала спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк. Она подчеркнула, что погодные условия в регионе были сложными.

Читайте также Почему Путин назвал бои в Авдеевке "активной обороной" россиян и какая там сейчас ситуация: анализ ISW

Враг атаковал объекты инфраструктуры

По словам Натальи Гуменюк, этой ночью атака оккупантов не была сконцентрирована на юге Украины. Враги же били по юго-востоку и центральным регионам.

Она подчеркнула, что снова была сложная траектория движения. Еще и при сложных погодных условиях приходилось работать по "Шахедам". Собственно, на юге были штормы, достаточно сильное штормовое предупреждение. Море штормило, а также был сильный порывистый ветер.

Представительница отметила, что подводятся итоги атаки. В целом русские захватчики свои удары направляли на объекты инфраструктуры.

На юге силы ПВО также сбивали дроны-камикадзе, но их было не столь много. В основном "Шахеды" были сконцентрированы на переходе в другие области. Их тоже запускали с разных направлений.

Следует понимать, что россияне рассчитывали маршруты, чтобы их баражирующие боеприпасы обходили системы ПВО. В то же время, по словам Натальи Гуменюк, работа по дронам-камикадзе была достаточно результативной.

Со всем тем, говорить о новой тактике рано. Они продолжают маневровую тактику. То, что они уже применяли,

– отметила она.

Обратите внимание, что "Шахеды" летали во многих областях этой ночью. Под утро в Воздушных силах обратились к жителям Кропивницкого, Миргорода, Хмельницкого и Староконстантинова. Собственно, там тоже были дроны-камикадзе. И там, отмечали в роде войск, работала противовоздушная оборона.

Спасибо силам ПВО за работу и защиту! Держим строй!

– отметил впоследствии мэр Хмельницкого Александр Симчишин.

А с самого утра глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак отметил, что россияне атаковали область ракетами. Известно, что одну удалось сбить, а другая попала по территории Днепровского района.