Враг атаковал Киевскую область, есть последствия

Ночью 17 марта россияне били по Украине "Шахедами". К сожалению, в столичном регионе есть последствия.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на КОВА и полицию.

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Какие последствия атаки 17 марта на Киевщине

В КОВА рассказали, что ночь была неспокойной, ведь раздавались взрывы и работала ПВО.

Есть сбитые вражеские цели. Пострадавших среди населения нет. Попаданий в объекты критической инфораструктуры не допущено. В Белоцерковском районе в результате вражеской атаки повреждено остекление в квартире и подъезде пятиэтажного жилого дома,

– написали в ведомстве.

Также горел травяной настил на площади 0,5 гектара, пожар ликвидировали.

Оперативные службы продолжают работы по фиксации и ликвидации последствий атаки.

Последствия атаки "Шахедами" 17 марта на Киевщине / Фото Нацполиции

Полицейские добавили, что по состоянию на 8:25 в Белоцерковском районе повреждены забор, металлический навес, окно в квартире и окна в подъезде пятиэтажного дома.

К сожалению, в других областях после ночных ударов есть проблемы со светом. Это Полтавщина, Днепропетровщина, Одесская область.