Как рассказали военные, враг для воздушного нападения на Украину использовал более 170 дронов. Более сотни беспилотников успешно сбили силы противовоздушной обороны. Работала ПВО и на Полтавщине, передает 24 Канал со ссылкой на ОВА.

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Какие последствия атаки в Полтавской области

По словам властей, в Полтавском районе обломками беспилотника повреждено остекление окон и кровли двух жилых домов и хозяйственной постройки.

К счастью, обошлось без пострадавших. Попаданий по критической инфраструктуре не зафиксировано.

Последствия атаки БПЛА на Полтавщину / Фото ОВА

К слову, в Черкасской области ПВО уничтожила аж 26 российских беспилотников. В результате сбития одного из дронов повреждены четыре дома, гараж и автомобиль, но травмированных нет. Между тем на Кировоградщине БПЛА попал в многоэтажку в Долинской, в результате чего пострадали мама и дети.