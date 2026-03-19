20 прилетов на 11 локациях: сколько дронов ночью запустила Россия
- В ночь на 19 марта Россия запустила 133 ударных БПЛА.
- Силы ПВО обезвредили 109 беспилотников.
Страна-агрессор в очередной раз осуществил воздушный террор Украины. В ряде областей раздавались воздушные тревоги из-за угрозы ударных беспилотников.
Всего в ночь на 19 марта враг запустил 133 ударных БПЛА разных типов, около 70 из них – "Шахеды". Об этом сообщают Воздушные силы.
Смотрите также Лупили по воинской части: в оккупированном Крыму ночью раздалось много взрывов
Как отработала ПВО по российским дронам?
Предварительно по состоянию на 08:00 силы ПВО обезвредили 109 вражеских беспилотников.
В то же время известно о попадании 20 ударных дронов на 11 локациях, а также падении обломков на 7 локациях. К сожалению, очередная российская атака не прошла без последствий.
Еще вечером 18 марта противник начал запускать по украинским городам БПЛА. Так, в Киеве, в Голосеевском районе города, обломки сбитого вражеского беспилотника упали на крышу и повредили стену торгового центра.
Также под вечер оккупанты атаковали дронами энергетическую инфраструктуру Волыни. Россияне повредили энергообъект возле Нововолынска – там возник пожар. Повреждения оценивают как "очень серьезные". Более 30 тысяч потребителей оставались без света, были перебои с водоснабжением и работой котельных.
Кроме того, под ударом находился Львов. Там враг атаковал Главное Управление СБУ во Львовской области.
Уже ночью враг ударил по жилым кварталам Одессы. Частично разрушены квартиры в нескольких многоэтажках, пострадали 3 человека, горели автомобили.
В результате утреннего удара по инфраструктуре Запорожья без света оставались более 38 тысяч потребителей. Один человек ранен и находится в тяжелом состоянии.
Угроза дронов со стороны России растет: что известно
- Владимир Зеленский сообщил, что Россия сокращает производство ракет и теперь больше финансирует дроны. По его словам, сейчас российские атаки по Украине происходят с использованием примерно 350 – 500 дронов в сутки. В 2026 году Россия стремится увеличить это количество до 600 – 800, а в целом – достичь уровня в 1000 дронов в день. Он также отметил, что для противодействия таким атакам нужно использовать дроны-перехватчики – около 2 – 3 тысяч в сутки.
- В этом году враг сделал заказ на 7 миллионов FPV-дронов.
- Россия стала применять против Украины новую модель скоростного беспилотника. Речь идет об ударном дроне "Герань-5", который, по оценкам, может представлять серьезную угрозу для украинской противовоздушной обороны, что уже испытывает значительную нагрузку.