20 прилетов на 11 локациях: сколько дронов ночью запустила Россия

Страна-агрессор в очередной раз осуществил воздушный террор Украины. В ряде областей раздавались воздушные тревоги из-за угрозы ударных беспилотников.

Всего в ночь на 19 марта враг запустил 133 ударных БПЛА разных типов, около 70 из них – "Шахеды". Об этом сообщают Воздушные силы.

Как отработала ПВО по российским дронам?

Предварительно по состоянию на 08:00 силы ПВО обезвредили 109 вражеских беспилотников.

В то же время известно о попадании 20 ударных дронов на 11 локациях, а также падении обломков на 7 локациях. К сожалению, очередная российская атака не прошла без последствий.

Еще вечером 18 марта противник начал запускать по украинским городам БПЛА. Так, в Киеве, в Голосеевском районе города, обломки сбитого вражеского беспилотника упали на крышу и повредили стену торгового центра.

Также под вечер оккупанты атаковали дронами энергетическую инфраструктуру Волыни. Россияне повредили энергообъект возле Нововолынска – там возник пожар. Повреждения оценивают как "очень серьезные". Более 30 тысяч потребителей оставались без света, были перебои с водоснабжением и работой котельных.

Кроме того, под ударом находился Львов. Там враг атаковал Главное Управление СБУ во Львовской области.

Уже ночью враг ударил по жилым кварталам Одессы. Частично разрушены квартиры в нескольких многоэтажках, пострадали 3 человека, горели автомобили.

В результате утреннего удара по инфраструктуре Запорожья без света оставались более 38 тысяч потребителей. Один человек ранен и находится в тяжелом состоянии.

