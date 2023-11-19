Россия пыталась попасть в инфраструктуру, есть попадания: что известно об атаке 19 ноября

В ночь на 19 ноября Россия в очередной раз атаковала Украину дронами-камикадзе. Оккупанты выпустили по нашей стране 20 дронов и некоторые из них попали в цель.

Этой ночью силы ПВО работали в нескольких регионах. Все, что известно о ночной атаке и ее последствиях, читайте в материале 24 Канал.

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Воздушная тревога в стране длилась более 5 часов

Вечером 18 ноября россияне выпустили дроны из Курской области. "Шахеды" заходили в воздушное пространство Украины через Сумскую область, поэтому первую воздушную тревогу в Украине объявили именно там. Менее чем через час тревогу объявили в Киевской области, а в 22.47 воздушная тревога звучала уже в Киеве.

К слову, воздушную тревогу в столице объявляли дважды. В 23:31 раздался отбой угрозы, а всего за 6 минут, в 23:37, тревога раздалась снова. Приблизительно через 35 минут в Киеве снова раздались взрывы, ведь на подступах начала активно работать ПВО.

В КМВА рассказали, что БПЛА врага заходили многими группами и пытались залететь в столицу разными направлениями, постоянно меняя векторы движения по маршруту. Потому и тревогу в Киеве пришлось объявлять несколько раз. Известно, что на территории Киева и вокруг города было поражено около десятка враждебных целей.

Однако неспокойно было не только на Севере страны, поскольку дроны распространялись по областям. В общем, тревога также была объявлена на Востоке, Юге, в Центре и на Западе страны.



Карта воздушных тревог после полуночи 19 ноября / еМАПА

Атака продолжалась более 5 часов, поскольку первую тревогу объявили в 20:32, а окончательный отбой раздался около 2 часов ночи.

Сколько "Шахедов" удалось сбить

Воздушные силы сообщили, что этой ночью по Украине было выпущено 20 "Шахедов". Силам и средствам ПВО удалось сбить 15 из них.

Защитники рассказали, что противовоздушная оборона работала в Киевской, Полтавской и Черкасской областях.

Последствия вражеской атаки

Спикер Воздушных сил Юрий Игнат рассказал, что во время атаки обошлось без критических разрушений. Однако он не раскрыл деталей о последствиях попаданий, чтобы не давать врагу понять, добился ли он успеха.

Однако он отметил, что Россия пытается попасть в критическую инфраструктуру и военные объекты.

В Киевской ОВА рассказали, что в результате атаки в одном из районов повреждено инфраструктурный объект. По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. На месте попадания произошел пожар.

В Черкасской области тоже есть повреждения в результате падения обломков. Начальник Черкасской ОВА Игорь Табурец рассказал, что наши защитники сбили в небе над Звенигородщиной враждебный БПЛА. Обломки упали на пять домов. К счастью, разрушения незначительны, а люди не пострадали.