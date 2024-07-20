В ряде областей тревога из-за атаки "Шахедами": какие регионы под угрозой

В ночь с 19 на 20 июля россияне в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей объявили воздушную тревогу.

Призываем украинцев не пренебрегать собственной безопасностью и оставаться в безопасных местах. Где существует угроза и в каких областях раздавались взрывы – передает 24 Канал.

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Россия атакует "Шахедами"

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