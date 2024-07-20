В ряде областей тревога из-за атаки "Шахедами": какие регионы под угрозой

20 июля 2024, 01:04
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В ночь с 19 на 20 июля россияне в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей объявили воздушную тревогу.

Призываем украинцев не пренебрегать собственной безопасностью и оставаться в безопасных местах. Где существует угроза и в каких областях раздавались взрывы – передает 24 Канал.

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Россия атакует "Шахедами"

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01:13, 20 июля

В Киевской области прогремели взрывы. Вероятно, работают силы ПВО.

01:08, 20 июля

Тревогу объявили и на Киевщине

Воздушную тревогу из-за угрозы атаки "Шахедами" объявили в Киевской области. По состоянию на сейчас тревога объявлена в:

  • Киевской,
  • Черниговской,
  • Сумской,
  • Полтавской областях.

Также тревога объявлена и в Харьковской области, однако там ее объявили еще 08:37 19 июля.


Карта тревог по состоянию на 01:08 20 июля

00:50, 20 июля

В Мирнограде Полтавской области слышали взрывы

00:07, 20 июля

Черниговская область – угроза применения ударных БпЛА с Сумщины.

23:49, 19 июля

Воздушные силы сообщили, что группа БпЛА на Полтавщине движется в направлении Миргорода.

23:38, 19 июля

В районе Полтавы – вражеский беспилотник. Немедленно пройдите в укрытие.

23:20, 19 июля

Группа БпЛА типа "Shahed" движется в направлении Полтавской области.

22:50, 19 июля

В Воздушных силах сообщили о пусках "Шахедов".

Так, в Сумской и Харьковской областях есть угроза применения ударных БпЛА.

Автор: Анжеліка Байбак