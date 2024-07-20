В ряде областей тревога из-за атаки "Шахедами": какие регионы под угрозой
В ночь с 19 на 20 июля россияне в очередной раз атаковали Украину дронами-камикадзе типа "Шахед". Из-за этого в ряде областей объявили воздушную тревогу.
Призываем украинцев не пренебрегать собственной безопасностью и оставаться в безопасных местах. Где существует угроза и в каких областях раздавались взрывы – передает 24 Канал.
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Россия атакует "Шахедами"Важно! Оперативную информацию о ракетной опасности или атаке БпЛА вы можете найти в телеграме 24 Канала. Присоединяйтесь, чтобы узнавать все новости первыми!
В Киевской области прогремели взрывы. Вероятно, работают силы ПВО. Воздушную тревогу из-за угрозы атаки "Шахедами" объявили в Киевской области. По состоянию на сейчас тревога объявлена в: Также тревога объявлена и в Харьковской области, однако там ее объявили еще 08:37 19 июля. В Мирнограде Полтавской области слышали взрывы Черниговская область – угроза применения ударных БпЛА с Сумщины. Воздушные силы сообщили, что группа БпЛА на Полтавщине движется в направлении Миргорода. В районе Полтавы – вражеский беспилотник. Немедленно пройдите в укрытие. Группа БпЛА типа "Shahed" движется в направлении Полтавской области. В Воздушных силах сообщили о пусках "Шахедов". Так, в Сумской и Харьковской областях есть угроза применения ударных БпЛА.
Тревогу объявили и на Киевщине
В Киевской области прогремели взрывы. Вероятно, работают силы ПВО.
Воздушную тревогу из-за угрозы атаки "Шахедами" объявили в Киевской области. По состоянию на сейчас тревога объявлена в:
Также тревога объявлена и в Харьковской области, однако там ее объявили еще 08:37 19 июля.
В Мирнограде Полтавской области слышали взрывы
Черниговская область – угроза применения ударных БпЛА с Сумщины.
Воздушные силы сообщили, что группа БпЛА на Полтавщине движется в направлении Миргорода.
В районе Полтавы – вражеский беспилотник. Немедленно пройдите в укрытие.
Группа БпЛА типа "Shahed" движется в направлении Полтавской области.
В Воздушных силах сообщили о пусках "Шахедов".
Так, в Сумской и Харьковской областях есть угроза применения ударных БпЛА.