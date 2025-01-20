Российская армия еще днем 19 января запустила по Украине свои дроны-камикадзе типа "Шахед". Атака БПЛА продолжалась до утра 20 января. Отбой объявили после 5 утра, передает 24 Канал.

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Успешная работа ПВО на Сумщине

Утром Сумская ОВА сообщила, что в небе над регионом подразделениями ПВО области сбито 22 "Шахеды"

С начала 2025 года наши зенитчики уже ликвидировали 176 российских "стервятников", которые несли смерть на родную землю. Спасибо нашим Защитникам неба за слаженную работу, эффективное использование оружия, защиту и сохраненные жизни,

– говорится в сообщении администрации.

К слову, недавно появились первые снимки нового дрона-камикадзе "Шахед" с маркировкой "Ъ". Это уже четвертая серия иранско-российских беспилотников такого типа. Судя по маркировке, их изготовили уже более 200.